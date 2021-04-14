Билеты на «ЖАРУ»: что делать тем, кто не попал на фестиваль из-за пандемии

Как уже сообщало #, в этом году Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» пройдет в Москве, в СК «Лужники», с 23 по 27 июня. В фестивале заявлено участие свыше 250 топовых российских и зарубежных артистов.

На данный момент организаторы еще не анонсировали имена азербайджанских артистов, которые примут участие в фестивале.

Зато была обнародована схема возврата билетов, купленных в 2019 и 2020 годах, и, которыми, как известно, их обладатели так и не смогли воспользоваться. В прошлом году фестиваль должен был праздновать пятилетие в Баку, на берегу Каспийского моря в одном из красивейших курортов Sea Breeze Resort. Однако пандемия и карантин не позволили организаторам отпраздновать первый юбилей со зрителями.

В этом году идейный вдохновитель и один из организаторов «ЖАРЫ», народный артист Азербайджана EMIN принял решение о проведение фестиваля в Москве и пообещал поклонникам пять незабываемых дней, выступления топовых звезд, развлекательные зоны и море сюрпризов для зрителей.

Что касается неиспользованных по независящим от зрителей обстоятельствам билетов, то, как сообщили# в оргкомитете «ЖАРЫ», их можно вернуть и получить назад деньги.

Но, поскольку в связи с карантином все кассы и офис партнеров организаторов фестиваля «ЖАРА» в Баку закрыты, то выплаты по возвратам начнутся после их открытия.

«Просим принять во внимание этот факт, так как мы следуем законодательству Азербайджана. Как только будут сняты ограничения, кассам разрешат работать, а офис с бухгалтерией наших партнеров будет открыт — вы сможете вернуть все свои деньги за купленные билеты», — подчеркивают организаторы.

Второй вариант использования старых билетов — обменять их на билеты в «Лужники». Для этого все желающие должны связаться с администрацией фестиваля «ЖАРА» по номеру телефона в Баку: +994503002862, либо оставить заявку по этому же номеру в «вотсап».

Согласно последнему, третьему варианту, купленные ранее билеты можно оставить и обменять на следующий фестиваль в Баку. Сделать это можно будет сразу после того, как организаторы анонсируют дату фестиваля -2022, и объявят о старте продаж билетов.

При этом организаторы подчеркнули, что билеты, купленные в фанзону со скидкой, также можно будет вернуть, либо обменять на аналогичные билеты в 2022 году.

Международный музыкальный фестиваль ЖАРА ежегодно расширяет горизонты – в 2019 году музыкальный праздник впервые прошел в Дубае, в 2020 – в Сочи, Бодруме и Ташкенте, а на 2021 год запланированы гастроли фестиваля в Монако, Дюссельдорфе, Нью-Йорке, Риге, Кишиневе и других городах по всему миру.

Лайн-ап артистов ежедневно пополняется новыми именами. Так, в день гала открытия фестиваля, 23 июня на сцену выйдут LOBODA, Тимати, Валерий Меладзе, Ани Лорак, A’studio, Полина Гагарина, EMIN, Ёлка, Сергей Лазарев, Лолита, BURITO, Слава, Иванушки int, Артур Пирожков, Natan, Клава Кока, Ольга Бузова, Любовь Успенская, Александр Панайотов и др.

В рамках фестиваля в последующие дни пройдут творческие вечера Дмитрия Маликова, Игоря Николаева, Олега Газманова, Юрия Антонова и выступят самые яркие звезды российской и зарубежной эстрады.