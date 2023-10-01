Впервые в Баку с 21 по 26 ноября 2023 года, в рамках Года Гейдара Алиева, при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Министерства культуры Азербайджана, пройдёт XVII ежегодный кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны», призванный налаживать и развивать культурные связи между Петербургом и другими городами и арт-центрами по всему миру.

В рамках фестиваля будут показаны интереснейшие спектакли петербургских театров, а публика знакомится с их создателями.

Как сообщили # организаторы фестиваля, билеты уже поступили в продажу.

Фестиваль проводится с 2007 года. За 17 лет спектакли «Петербургских театральных сезонов» показали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, «Приют комедианта», Большой театр кукол, БДТ им. Г.А. Товстоногова и многие другие.

21–26 ноября

18:00–22:00 — 6+ Выставка «Герои театра КУКФО»

21 ноября

19:30 — 16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта».

22 ноября

19:30 — 16+ Спектакль «Женитьба Бальзаминова», реж. А. Исаков. Театр «Приют комедианта».

23 ноября

19:30 16+ Спектакль «Ночь Гельвера», реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

25 ноября

19:30 — 16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

26 ноября

12:00 — 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат».

15:00 — 4+ Спектакль «Аленький цветочек», реж. А. Викторова. Театр «Кукольный формат».

19:30 — 16+ Спектакль «Волки и овцы», реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

Фестиваль состоится на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Видеоанонс с эксклюзивными материалами со спектаклей фестиваля тут: