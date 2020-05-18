Без своевременной профилактики и лечения: в стране растет число детей с ОВЗ

Инвалидность нередко можно предотвратить, если своевременно предпринять необходимые меры профилактического и медицинского характера. Если же ничего не делать, то количество граждан с инвалидностью будет неизбежно расти.

На основании направлений, оформленных в 2019 году государственными учреждениями здравоохранения, 27 404 человека признаны лицами с первичной инвалидностью и детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это на 22% больше по сравнению с предыдущим годом.

18609 из них признаны лицами с первичной инвалидностью (на 10% больше по сравнению с предыдущим годом), 8795 – детьми с ОВЗ (на 59% больше по сравнению с предыдущим годом). Об этом, как сообщает АПА, говорится в отчете Министерства труда и социальной защиты населения за 2019 год.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов заявил #, что диагнозы у детей с ОВЗ самые разные. Больше всего детей с детским церебральным параличом. Немало детей с аутизмом, с ментальными проблемами, с наследственными заболеваниями крови, в частности с гемофилией и талассемией. Он отметил, что в последнее время стало больше детей с сахарным диабетом, который, если его не держать под контролем, может быть чреват опасными последствиями для здоровья и привести к инвалидности.

Причины роста детей с ОВЗ объясняются несколькими факторами. Один из них – плохая экология, а также употребление не экологически чистых, а синтетических продуктов питания.

Как говорит эксперт, в стране немало тех, кто получают инвалидность в ДТП из-за того, что определенный процент водителей садится за руль, даже не изучив правила дорожного движения, не научившись ездить. Жертвами горе- водителей часто становятся дети.

Бедность в семьях, в которых растут дети, имеющие проблемы со здоровьем, становится одной из причин инвалидности, говорит Халилов. Один из родителей должен быть с ребенком, у которого ОВЗ, дома, так как нет услуг ухода за ним. Это уменьшает доходы семьи. В детский сад таких детей не берут, услуг неправительственных организаций и государственных бесплатных реабилитационных центров очень мало. Эти семьи часто не могут позволить себе купить качественные лекарства для детей, провести для них полное обследование вовремя, необходимы курс лечения. А состояние ребенка с ОВЗ без всего этого ухудшается. Медицина у нас хромает в прямом смысле слова, большинство услуг платные и дорогие.

По словам эксперта, неврозы, психозы, депрессии, нахождение в состоянии постоянного стресса на фоне неуверенности в завтрашнем дне, могут способствовать увеличению рождаемости детей с ОВЗ.

Неосведомленность родителей о своем здоровье также может привести к рождению детей с ОВЗ. Нужно проводить просветительскую работу в женских консультациях, медицинских учреждениях. Необходимо, как говорит эксперт, консультировать пары, которые решили пожениться.

«Должно быть развито семейное консультирование, в результате которого родители узнают, есть ли у них риск рождения ребенка с ОВЗ, как этого избежать. Если в семье родился такой ребенок, следует учить родителей уходу за ним, тому, как с ним заниматься, развивать и т.д. Для прохождения обследования и профилактического лечения должны быть созданы условия на местах. Жителям районов сложно ездить для этого в столицу. Родителям надо где-то жить, что-то есть все те две или более недель, пока ребенок на реабилитации. Это чревато большими расходами. Все это нужно рассчитать, учесть, и этим должно заниматься государство»,– отмечает Халилов.

Государство должно создавать центры психосоциальной реабилитации и медицинской реабилитации. Как подчеркивает эксперт, некоторые дети нуждаются только в первом сервисе, у них нет необходимости во втором, но у других может быть обратная ситуация.

До 15-16 лет с детьми, у которых есть показания к инвалидности, нужно работать постоянно, чуть ли не 24 часа в сутки, говорит эксперт. Не только родители должны нести за ответственность за их здоровье, но и государство, ведь речь идет о его гражданах.