Без стыда и совести: кое-что о лже-героях войны

На территории Ясамальского района столицы задержан занимающийся попрошайничеством, притворяясь при этом участником войны, человек. Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками 26-го отдела Ясамальского районного управления полиции (РУП), по подозрению в совершении указанных действий был задержан гражданин Эльбрус Гусейнов.

Он попрошайничал, одевшись в военную форму и забинтовав руки. В ходе расследования, проведенного в отделе полиции, было установлено, что он не участвовал в боевых действиях. При осмотре медицинской повязки на руке Э.Гусейнова не было обнаружено признаков ранения или травмы. В 26-м отделе полиции продолжается расследование в связи с Э.Гусейновым, пытавшимся обманывать людей, создавая впечатление, что он участник Отечественной войны.

Эта история показала, что есть в нашей стране, одержавшей величайшую победу в своей истории, отдавшей во имя возвращения оккупированных на протяжении почти трех десятков лет территорий 2855 шехидов, и те, кто не испытывает никаких мук совести, пытаясь заработать на уважительном отношении граждан республики к людям в военной форме. Не знаю точно, первый ли это случай, когда был задержан человек, пытавшийся таким мошенническим способом заработать денег. Но, увы, сомневаюсь, что он будет последним.

Потому, что есть уже рассказы желающих оставаться неназванными чиновников разного рода министерств о том, что к ним зачастили сомнительные личности в военной форме, называющие себя участниками Отечественной войны. Они просят оказать финансовую помощь, при этом не показывая никаких документов о своем участии в боевых действиях. Есть также сведения о попытках захвата земельных участков теми, кто называют себя родственниками шехидов. Причем, все это на словах, без документального подтверждения, с криком, шумом, битьем себя в грудь и упреками в адрес тех, кто просит доказать родство захватчиков земельных участков с шехидом.

Конечно же, это далеко не сугубо азербайджанская проблема. В Армении, как мы помним, также было множество тех, кто после первой карабахской войны спекулировал своими «боевыми подвигами», получая деньги, ценные подарки, квартиры от состоятельных бизнесменов, в том числе и из диаспоры. Такая же проблема была и в Украине. К примеру, в 2016 году во Львовской области 47-ми и 49-летние мошенники представлялись бойцами-инвалидами АТО и волонтерами, уговаривая священников собирать у прихожан пожертвования. Кончилось это тем, что во время передачи ящика с деньгами полицейские задержали одного из злоумышленников. Оказалось, что один из мошенников действительно является инвалидом второй группы. Подделав документы, он «приписал» себе ранение в боевых действиях в зоне АТО. Его напарник обходил священнослужителей и собирал пожертвования во время церковных служб. Документы были подделаны так искусно, что люди за раз раскошеливались на серьезные суммы. В ходе расследования выяснилось, что они совершили 29 подобных преступлений.

Но, конечно же, всем перечисленным искателям легкой наживы далеко до легендарного Вениамина Вайсмана. Вначале он промышлял воровством, однако после 1946 года стал заниматься мошенничеством. Во время последнего побега из лагеря он обморозил себе конечности, а потому лишился двух ног и одной руки. После чего стал выдавать себя за инвалида войны и с поддельными документами на Героя Советского Союза ходил в министерства, Московский городской комитет Компартии и Академию наук. Там он получил деньги, товары и квартиру.

В итоге было обмануто 27 министерств, в частности, министр чёрной металлургии И.Ф.Тевосян, министр транспортного машиностроения В.А.Малышев и министр финансов А.Г.Зверев. В Киеве ему была выдана квартира благодаря секретарю Центрального комитета Н.С.Патоличеву. Также были обмануты академики С.И.Вавилов и И.П.Бардин. Все это говорит о том, что всегда и везде, увы, были и будут люди, готовые зарабатывать мошенническим путем, выдавая себя за «героев войны». И борьба с ними зависит от бдительности граждан, чиновников и эффективности работы правоохранительных органов.