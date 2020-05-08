Без Шуши, как без души…

Помнится, приблизительно лет двадцать назад, когда меня попросили написать статью о карабахской проблеме на русском языке, даже не начав писать, я сразу назвал ее «Карабах: заглушенный голос музыки», хотя сам всегда был против механической и тотальной идентификации Карабаха только с музыкой, потому что из этого региона вышли десятки писателей, поэтов, генералов, других военных и правительственных деятелей.

Но это также сущая правда, что из всех регионов Азербайджана именно Карабах и его настоящая жемчужина Шуша стали непосредственными синонимами музыки; ведь, только один всем известный факт, что великий Узеир Гаджибеков был выходцем из Карабаха, в состоянии поставить точку в этом вопросе.

«Самый легитимный гений Азербайджана» – помнится, так мы начали в свое время одну статью про Узеир бека.

На самом деле, о других деятелях культуры и науки Азербайджана еще можно как-то поспорить, но, когда речь заходит об Узеир беке, все сразу соглашаются, что он был действительно, как говорится, бесспорным гением…

Но сейчас я не намерен писать о музыке и музыкальных деятелях Карабаха.

Нет, сегодня проходит 28 лет с того дня, когда нашу Шушу захватили армянские военные бандформирования.

8 мая, пожалуй, самый черный день в нашей истории. Но так получилось, что мы этот день отмечаем, как день оккупации Шуши, а на следующий день, т.е. 9 мая, празднуем победу над гитлеровским фашизмом. Формально, тут противоречия нет – ведь 9 мая есть день победы над немецким фашизмом, в которую огромный вклад внесли славные сыны и азербайджанского народа.

Противоречие или парадокс заключается в том, что 8 мая мы говорим о том, как армянские военные формирования при посредничестве и поддержке российских сил захватили нашу Шушу, а через день отмечаем великий подвиг «нашей славной красной армии», отдельные части которой участвовали в депортации азербайджанцев из Армении, 20 Января 90-го года зверски расправились с мирным населением Азербайджана и принимали непосредственное участие при взятии отдельных азербайджанских районов, городов и сел. Да, парадокс заключается именно в этом.

Конечно, 9 Мая, отмечая день победы над фашизмом, мы обращаем внимание мирового сообщества и прогрессивных людей на армянский фашизм, на попытки героизации армянских лидеров отдельных фашистских элементов.

Но правды не бывает половинчатой – или мы должны говорить всю правду о «нашей славной красной армии» и о «советском интернационализме и дружбе народов», или же все наши попытки скрестить ужа с ежом желаемого результата не дадут…

По этой причине, 28 лет после оккупации мы не в состоянии ответить на самый основной вопрос: когда же будет освобождена наша Шуша? Понятно, что в ближайшее время, тем более, что в пандемические дни это не произойдет. Пока мы вынуждены довольствоваться онлайн — встречами дипломатов, которые, к сожалению, также становятся трибуной для армянских политиков и дипломатов. Воспользовавшись моментом, они даже тут озвучивают свои профашистские лозунги и требования.

Думаю, что так продолжится до окончания пандемии коронавируса.

Пока же хочу поделиться с вами одной деталью…

Мне часто снятся два города: Шуша и Стамбул. Я никогда не был ни в Шуше, ни в Стамбуле. В измененном сном сознании повторяются кадры — сюжеты различных телевизионных передач, которые я смотрел когда-то.

Но тут есть одно очень важное различие. Стамбул я обязательно увижу, это дело, как говорится, удобного случая. При желании я могу поехать туда в любое время, не считая, конечно, сегодняшние временные трудности, вызванные пандемией.

Но могу ли я то же самое сказать о нашей Шуше? Очень хочется, даже очень. Вдобавок, уверен, что мы, когда — нибудь вернем не только нашу Шушу, но и весь Карабах. Но когда это будет, и увижу ли это я – к сожалению, не знаю…