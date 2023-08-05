Украинские дроны атаковали район возле Крымского моста, сообщил центр службы управления движением судов Керченского пролива, передает телеграм-канал «Военный осведомитель».

«Наблюдается в Керченском проливе атака дронов, беспилотных надводных и воздушных. Есть инциденты. Всем судам на якоре усилить наблюдение», — говорится в докладе.

Жители района Аршинцево, а также поселков Героевка и Яковенково сообщают о взрывах. Освещение на мосту отключено, он полностью перекрыт.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил взрывы, однако заверил, что «громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели». При этом сигнал тревоги работает именно в районе моста. «Объявлена угроза атаки. После ее снятия движение возобновится», — добавил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «массированной атаке» украинских боевых беспилотников на Крымский мост. Он утверждает, что на подходе к объекту и в районе Керченского пролива «уничтожено три надводных дрона».

Близкий к Росморречфлоту источник сообщает, что морской дрон врезался в танкер на расстоянии 30 миль (50 км) от Керченского пролива. В телеграм-каналах выложили фото предполагаемого судна. Это танкер Sig, который находился на якорной стоянке. Канал «ВЧК-ОГПУ» пишет, что Sig доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, из-за чего попал под санкции США.

Экипаж судна сообщил о повреждении машинного отделения, на место отправлены спасатели. Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал переговоры с танкером. Член экипажа рассказал, что сейчас судно в балласте и на плаву, но не может перемещаться самостоятельно без буксира. «Машинное затоплено. Руководство не знаем, что там будет решать. Нас надо в завод теперь определять», — отметил он. На месте работает катер «Меркурий», который пришел на помощь.

По предварительным данным, в результате инцидента серьезно пострадавших нет. Однако несколько членов экипажа получили мелкие порезы от разбитых стекол.

Косвенно попадание морского дрона в танкер подтвердил и Крючков, отметив, что «крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки» и не могут комментировать «ситуацию в Черном море и проливе».

При этом телеграм-канал «Рыбарь» сообщает, что еще один беспилотник упал в районе Крымского моста после того, как «был сбит средствами ПВО». (moscowtimes.ru)