Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром, сообщают в экстренных службах РФ.

***01:15

В районе псковского аэродрома (он является аэродромом совместного базирования: как гражданских, так и военных самолетов) прозвучали взрывы, на месте начался пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей. На опубликованных фотографиях и видео можно увидеть масштабный пожар и клубы черного дыма. Местные власти пока не комментировали происходящее.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что от аэродрома в районе Кресты поднимается несколько столбов черного дыма.

Жители города говорят, что слышали взрывы и стрельбу. По их словам, город атаковали беспилотные летательные аппараты. В сторону аэродрома едут машины скорой медицинской помощи.