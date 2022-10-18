Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони высказал мнение, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) приведет к мировой войне. Его слова на встрече с депутатами партии «Вперед, Италия» передает агентство LaPresse.

Берлускони отметил, что сейчас слишком часто появляются сообщения о действиях с ядерными бомбами.

«Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой», — сказал Берлускони.

По информации LaPresse, Берлускони также рассказал, как президент России Владимир Путин прислал ему «20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения». На это экс-премьер ответил бутылками «Ламбруско» и «таким же милым письмом».

Берлускони также подчеркнул, что знал Путина «как человека мирного и благоразумного».

(Газета.Ру)