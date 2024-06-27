В Минобороны Турции заявили, что турецкие ВС готовы к любым сценариям развития событий, в том числе к Третьей мировой войне. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что турецкие вооруженные силы регулярно обновляют тактику и планы в соответствии с оценкой угроз безопасности.

«Наша армия проверила свои планы, логистику, она также занимается миротворческой деятельностью во многих точках мира. Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию», — поделился источник в турецком силовом ведомстве.