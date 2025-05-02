Политика руководства Евросоюза, направленная на военную поддержку Украины и прием этой страны в сообщество, приведет к банкротству Европы. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Европейские деньги, в том числе наши деньги, ввозятся в Украину на тачках», а экономика ЕС испытывает острую нехватку средств, заявил глава правительства. По его словам, ни у Венгрии, ни у Евросоюза в целом не было бы таких проблем, «если бы деньги, отправляемые в Украину, были включены в европейскую экономику».

Тем не менее лидеры ЕС намерены продолжать военную поддержку Украины, причем даже без участия США, хотя ясно, что в одиночку Европе это сделать не удастся. «Следует признать, что без Соединенных Штатов мы не сможем финансировать ни украинскую армию, ни украинскую экономику», — подчеркнул Орбан, напомнив, что Киев хочет иметь вооруженные силы численностью 1 млн человек.

Кроме того, лидеры ЕС пытаются обеспечить ускоренное вступление Украины в сообщество до 2030 года, отметил премьер. По его словам, для финансирования этого процесса Брюссель планирует взять «огромный кредит», что приведет к долгу ЕС. Большая часть этих средств достанется не Украине, а уже работающим там крупным иностранным компаниям, но в любом случае присоединение этой страны к сообществу разрушит европейскую экономику, предупредил Орбан.

«Очевидно, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля», — подчеркнул премьер. Он отметил, что в Венгрии сейчас продолжается референдум по вопросу и вступлении Украины в Евросоюз, результаты которого Будапешт намерен учитывать на консультациях с Брюсселем.

В целом, заявил Орбан, позиция Венгрии заключается в том, что экономика Европы «будет страдать до тех пор, пока не наступит мир» на Украине. В связи с этим ЕС должен поддержать мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, а не препятствовать переговорам США с Украиной и Россией, убежден премьер. Пока, по его словам, «Брюссель поддерживает войну».