Непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США — Европейский Союз — Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, — напряженности.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Ильхам Алиев сказал, что по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США. Глава государства заявил, что подобные шаги, имеющие антиазербайджанскую сущность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивает к гонке вооружений и приведет к провокациям в регионе.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.