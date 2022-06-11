Администрация ФРГ напомнила правительству Испании, что предоставление Украине боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства не согласуется с политикой Запада. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает издание Der Spieqel.

«Федеральное правительство в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками», — говорится в публикации.

Отмечается, что в случае одобрения Берлином данного проекта военной помощи это был бы первый случай, когда член НАТО поставил тяжелую боевую технику в Украину.

Ранее в этот день стало известно, что Мадрид уже принес извинения властям Германии «за излишнее волнение», спровоцированное информацией об отправке Испанией партии боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства Киеву (iz. ru)