Американская администрация утверждает, что уверена в сохранении в Соединенных Штатах двухпартийной поддержки Украины, в том числе финансовой.

Выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что Конгресс США до сих пор демонстрировал готовность на двухпартийной основе оказывать Киеву масштабную военную и экономическую помощь. «Мы уверены, что эта поддержка будет сохраняться на фоне нашей совместной работы над обеспечением украинского народа всем необходимым <…>.

Надеемся, что будем видеть это и дальше. Мы считаем, что будем и дальше видеть это [такой двухпартийный консенсус]», — заявила представитель президента США. Она комментировала обращение американского правительства к Конгрессу с дополнительным запросом об оказании Украине крупной военной помощи в 2023 финансовом году.

Вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. (ТАСС)