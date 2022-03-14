Белорусские спецназовцы отказались принимать участие в боевых действиях против Украины.

Как передает УНИАН, об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц сил специальных операций, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут», — сказано в сообщении.

12 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что угроза участия армии Республики Беларусь в войне против Украины сохраняется. По его словам, Александр Лукашенко пока не решается бросать в бой белорусскую армию.

13 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что военное руководство Беларуси продолжает принимать меры по усилению охраны границы с Украиной.