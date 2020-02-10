Беларусь хочет покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что страна намерен покупать в 2020 году у России нефть по цене 83-85% от мировой, передает «Интерфакс».

По его словам, мировая цена — это цена между компаниями, «чистая, без премии», и та пошлина, которая есть по условиям российского налогового маневра.

«Близко — 83-85%», — заявил он.

Крутой отметил, что тема пошлины никак не влияет на переговоры.

«Сейчас цена для нас на 17% ниже мировой, это только на размер пошлин. А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — сказал он.

По его словам, российские компании хотят при этом премий.

«То есть они хотят еще на нашем рынке заработать», — заявил Крутой. (gazeta.ru)

| 2020-02-10T23:14:42+00:00 11 февраля 2020, 02:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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