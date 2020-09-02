Беларусь утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Беларусь утвердила асимметричный список санкций в отношении стран Балтии в ответ на принятые ими ранее санкции против Минска. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий Литвы, Латвии и Эстонии», — сказал он.

Макей считает, что президентские выборы в Беларуси были использованы некоторыми странами для попытки дестабилизации в стране.

«К сожалению, в очередной раз в странах бывшего Советского Союза выборы были использованы внешними и внутренними силами для попытки дестабилизировать социально-политическую и экономическую ситуацию», — сказал он.