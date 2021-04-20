«Бавария», «Боруссия» и «Порту» могут вернуться в Лигу чемпионов

Мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Порту» могут вернуться в розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает Bild.

23 апреля комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обсудит исключение команд Суперлиги из полуфинала Лиги чемпионов. В случае дисквалификации мадридского «Реала», «Манчестер Сити» и лондонского «Челси» титул может получить «Пари Сен-Жермен». Этот вариант считается маловероятным, так как УЕФА потеряет крупные суммы прибыли по ТВ-контракту, поэтому в турнир могут вернуть «Баварию», «Боруссию» и «Порту», которые вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту». (gazeta.ru)