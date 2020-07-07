Бартомеу о Месси: «Лео сказал мне, что хочет завершить карьеру в «Барсе»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о будущем капитана команды Лионеля Месси.

«Его контракт истекает в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его.

В прошлый раз мы общались в субботу. Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами – много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать.

Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в «Барсе», и сказал мне об этом», – заявил Бартомеу.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб хочет снизить зарплату Месси. Бартомеу сообщил об этом игроку, и Лео недоволен таким решением. (sports.ru)