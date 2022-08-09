«Барселона» активирует очередной экономический рычаг.

Ранее Ла Лига уведомила каталонцев, что они пока не могут регистрировать новичков, пришедших этим летом. В связи с этим клубу придется активировать 4-й рычаг, уменьшать зарплаты и продавать игроков.

Теперь «Барса» продаст фонду GDA Luma еще 24,5% акций Barça Studios – фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

Несмотря на этот приток денег, сине-гранатовые считают, что им все еще не хватает 30-40 миллионов, чтобы зарегистрировать семерых новичков. Эту сумму надеются получить благодаря очередному сокращению зарплат игроков – речь идет о Френки де Йонге, Сержджи Бускетсе и Жераре Пике.

Напомним, «Барселона» подписала Роберта Левандовского, Франка Кессиэ, Жюля Кунде, Рафинью Диаса и Андреаса Кристенсена, новые контракты, уже став свободными агентами, заключили Усман Дембеле и Серджи Роберто, то есть они тоже формально считаются новичками. Еще каталонцы хотят подписать защитника «Челси» Маркоса Алонсо. (sports.ru)