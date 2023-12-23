В ЦИК заявили, что в документах на ее выдвижение якобы обнаружено 100 ошибок. В числе ошибок комиссия назвала качество подписей и неверный номер паспорта организатора сбора подписей.

«Мы внимательно изучили документы, и у нас создалось впечатление, что они сделаны на скорую руку без соблюдения правовых норм», — сказал член ЦИК Евгений Шевченко.

По словам Шевченко, в заявлениях 20% членов инициативной группы Дунцовой есть ошибки, поэтому было решено отказать ей в регистрации.

«Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. Любой минус всегда можно перевести в плюс», — сказала Дунцовой глава ЦИК Элла Памфилова, объявляя о решении.

Сама Екатерина Дунцова после отказа ЦИК заявила, что намерена баллотироваться в президенты через партию «Яблоко».

«Ждём реакции от «Яблока»», — сказала она в интервью ARD.

Также Дунцова заявила, что намерена в судебном порядке обжаловать сегодняшнее решение ЦИК.

«Сегодня мы обратимся в Верховный суд для обжалования решения ЦИК, так как решение это не основано на законе, все основания для отказа приведены в законе о выборах президента России и никакие перечисленные недостатки таковыми не являются», — говорится в сообщении в телеграм-канале Дунцовой.