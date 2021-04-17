«Барселона» выиграла 31-й Кубок Испании

В финале Кубка Испании-2020/21 «Барселона» разгромила «Атлетик» (4:0) в Севилье.
Дубль в матче сделал капитан каталонцев Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Френки де Йонг.
Для «Барселоны» это 31-я победа в Кубке Испании, следом идет именно «Атлетик», у которого 23 трофея.
Кроме того, Роналд Куман выиграл 1-й трофей в качестве главного тренера «Барселоны».
Таким образом, в 10 финалах Кубка короля на счету Месси стало 9 мячей. По этому показателю он обошел легенду «Атлетика» Тельмо Сарру, которому принадлежал прежний рекорд – 8 голов.
Кроме того, для Лионеля Месси, сделавшего в этом матче дубль, данный трофей стал 35-м в карьере в составе «блауграны».
В Испании на счету аргентинца 10 побед в Ла Лиге, 7 – в Кубке, 8 – в Суперкубке страны.
На международной арене Месси выиграл 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 клубных чемпионата мира. (sports.ru)