«Барселона» проиграла «Баварии» и впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов, передает Lenta.ru.

Каталонская «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0. На 34-й минуте «Баварию» вывел вперед гол полузащитника Томаса Мюллера. Затем голами отметились хавбеки Лерой Сане (43-я) и Джамал Мусиала (62-я).

После шести матчей сине-гранатовые набрали семь очков и заняли третье место в группе E. «Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы турнира в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она вообще не участвовала в розыгрыше. Клубу предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.