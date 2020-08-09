«Барса» рассчитывает, что Месси будет готов к игре с «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).

Аргентинца ударил по ноге защитник Калиду Кулибали в первом тайме. За этот фол арбитр Джюнейт Чакыр назначил пенальти.

Вследствие удара у Месси опухла нога. После игры он почувствовал боль и воспаление.

В клубе сообщают, что это лишь ушиб, и верят, что нападающий, немного отдохнув, будет в идеальной форме и сыграет в четвертьфинале.

Врачи начали восстановительное лечение на основе противовоспалительных средств.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Бавария» пройдет 14 августа в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш». (sports.ru)