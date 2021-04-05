Банковский счет Светланы Тихановской в Беларуси заблокировали

Банковские счета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Беларуси были заблокированы. Об этом сообщила сама политик в понедельник, 5 апреля, в своем Telegram-канале.

Как пишет Тихановская, в Беларусбанке, куда она обратилась, чтобы узнать причину блокировки ее счетов, ей ответили, что этот шаг был предпринят «в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям». При этом пресс-служба Тихановской указывает, что единственным переводом, регулярно поступавшим на счет политика в Беларусбанке, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, которая составляет 223 рубля.

В конце марта против Светланы Тихановской, которую многие граждане Беларуси считают настоящим победителем президентских выборов 2020 года, в стране было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Генеральная прокуратура Беларуси считает ее причастной к подготовке «взрывов и поджогов на территории столицы и других городов». (DW)