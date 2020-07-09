Балтия без кремлевской телепропаганды

Еще один удар нанесен по сильно разросшейся российской пропагандистской машине, сделавшей своим оружием в разных странах мира дезинформацию. С 9 июля в Литве запрещена трансляция пяти российских телеканалов группы Russia Today. Об этом заявил 8 июля глава Литовской Комиссии по радио и телевидению (LRTK) Мантас Мартишюс.

Под запрет попали сам канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

По словам Мартишюса, остановить трансляцию порекомендовал МИД Литвы. Причиной он назвал установленные Советом ЕС «санкции в отношении контролирующего эту структуру генерального директора RT Дмитрия Киселева».

«RT под контролем Киселева, который под санкциями ЕС из-за его весомой роли в распространении российской пропаганды в поддержку аннексии Крыма в 2014 году, а также военной активности России на Востоке и юго-востоке Украины сейчас», — пояснил литовский регулятор телеэфира в заявлении. Он пояснил, что российский телеканал «распространяет контент, выгодный Кремлю».

Посольство России в Вильнюсе выступило с ответным заявлением, мол, «мы рассматриваем это недружественное решение властей Литвы как очередной шаг в борьбе против альтернативной точки зрения и свободы прессы».

Нашли же причину. То есть, перекрывая потоки чужой телевизионной лжи на своей территории, Литва становится «врагом свободы прессы».

Напомним, на минувшей неделе вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила Латвия, аргументировав свое решение тем, что они связаны с гендиректором МИА «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями Евросоюза. Это произошло 30 июня, решение принял Национальный совет Латвии по электронным СМИ. Запрещенные телеканалы в этом ведомстве назвали рупорами российской пропаганды на Западе.

И было бы странно, если б такие шаги остались без гневных комментариев с противной стороны.

«Стремление заткнуть рот телеканалу, позиция которого собирает широкую зрительскую аудиторию, — это признак авторитарного, если не сказать тоталитарного общества. Никакой демократией здесь даже не пахнет», — сходу «разоблачила» Литву в комментарии для РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По ее словам, «в 90-е годы Литва выгодно отличалась от других прибалтийских государств отсутствием политической дискриминации русскоязычного населения, которое в массовом порядке не лишали гражданства и не записывали в оккупанты, как в соседних Латвии и Эстонии».

«Однако эти времена давно прошли, и сегодня по градусу русофобии Литва не просто догнала, но даже перегнала балтийских соседей. Похоже, власти Литвы сильно переживали, что не смогли запретить RT раньше Латвии, где это уже произошло, и торопились сделать это раньше Эстонии, где подобный запрет только обсуждается», — заключила Панина.

Кстати, и главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в Twitter, что после того, как Литва решила запретить вещание каналов RT вслед за Латвией, стоит ждать, когда к акции присоединится Эстония.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе подобных российских «СМИ», и было за что. В МИД РФ заявляли «о явных признаках скоординированной линии этих государств». «Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии», отмечали в российском министерстве, «наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова».

Что ж, такое же решение вслед за Латвией и Литвой со стороны Эстонии выглядело бы абсолютно логичным. Все три балтийские страны находятся в похожем положении. Кроме того, Эстонии уже удалось избавиться от присутствия на своей территории такого подразделения пропагандистского холдинга Кремля, как сетевой информационно-пропагандистский ресурс Sputnik.

А в идеале, всем странам не помешало бы закрыть у себя эти так называемые телеканалы и информагентства.