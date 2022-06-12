Фанаты скорости и самой зрелищной гонки в ожидании главного события гоночного уик-энда Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Первыми за победу поборятся пилоты младшего звена из «Формулы-2».
В 14:44 по бакинскому времени состоится церемония открытия Гран при Азербайджана и прозвучит Государственный Гимн Азербайджанской Республики, сообщает #.
Церемония исполнения Национального гимна — момент гордости для всех, кто связан с «Формулой-1» Гран-При Азербайджана, поскольку это дань уважения Азербайджану и всем странам, участвующим в этом грандиозном событии в мире автоспорта.
Политики и официальные лица «Формулы-1», а также все гонщики выйдут до начала гонки 12 июня на официальное исполнение Национального гимна Азербайджана в знак уважения к стране, принимающей гонку.
Сама гонка начнется в 15:00.
Напомним, что по итогам квалификации с первой позиции стартует пилот Феррари Шарль Леклер.
Серхио Перес из Red Bull Серхио займет вторую линию, а его напарник по команде Макс Ферстаппен — третью.
Семикратный чемпион мира, пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон стартует с 7 позиции.
Последним на стартовой прямой расположится сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера — Мик Шумахер из команды Хаас.
К моменту старта гонки воздух прогреется до 27 градусов при безоблачном небе и умеренном юго-восточном ветре. Осадков не ожидается.
Церемония награжления (пропуск на трек) состоится по завершении гонки, когда 3 лучших пилота отметят свою победу вместе с фанатами.
До начала церемонии ворота в Зоне 1 откроются для зрителей, чтобы они могли приблизиться к подиуму и поздравить победителей.