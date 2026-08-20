В неделю, включающую даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 — с 21 по 27 сентября, — спрос россиян на отели Баку вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также в два раза относительно предыдущей недели (14–20 сентября). Каждое пятое путешествие россиян в Баку в сентябре приходится именно на даты проведения гонки (20%).Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Исследование есть у «Газеты.Ru».

С 24 по 26 сентября в Баку пройдет Гран-при Азербайджана Формулы-1. Гонка состоится на городской трассе, проложенной по улицам столицы. В этом году заезд в столице Азербайджана станет юбилейным и пройдет в десятый раз.

По данным сервиса, интерес россиян к Азербайджану начал расти еще с начала лета, а Формула-1 стала основным драйвером поездок в конце сезона. Спрос на отдых в Баку, основном туристическом направлении страны, в мае-сентябре 2026 года вырос на 10% относительно 2025-го. Страна поднялась с 14-го на 12-е место в топе самых популярных зарубежных направлений на лето, опередив Францию и ОАЭ по числу бронирований.

«Для поездки в Азербайджан не нужна виза, а добраться до Баку можно прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и других российских городов. При этом все более заметным драйвером поездок россиян в Азербайджан становится событийный туризм: например, в сентябре в Баку пройдет сразу несколько крупных мероприятий — накануне Формулы-1 состоится концерт Валерия Меладзе, а в рамках гоночного уикенда выступят Кельвин Харрис и Кэти Перри», — отметила управляющий директор сервиса «Островок» Ирина Козлова.

Средняя стоимость забронированной ночи в Баку в сентябре составляет 8 250 рублей — на 4% ниже показателя прошлого года (в 2025 году — 8 600 рублей). В неделю проведения Формулы-1 стоимость проживания выше — 10 300 рублей за ночь.

Для отдыха в Азербайджане российские путешественники чаще всего выбирают четырехзвездочные отели — на них приходится 49% всех бронирований. Каждое пятое — на трехзвездочные отели (21%), 16% — на пятизвездочные, 6% — на гостиницы одна-две звезды. Апартаменты и отели без звезд выбирают по 4%.

В Азербайджан чаще всего отправляются пары взрослых без детей — на них приходится 59% бронирований. Еще четверть бронирований приходится на россиян, которые едут в одиночку. На семьи с детьми и компании взрослых без детей приходится по 8%.