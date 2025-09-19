Сегодня стартует Гран-При Азербайджана Формулы-1, который Баку примет в девятый раз.

Длина гоночной трассы, где за первенство будут бороться 20 пилотов из 10 команд, составляет 6 километров. На Бакинском городском кольце будут соревноваться самые известные пилоты мира — Луис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и другие.

Трасса Баку, считающаяся одной из самых протяженных трасс в календаре Формулы-1, имеет 20 поворотов. Трасса, начинающаяся от площади Свободы, огибает Дом правительства и делает 2,2-километровый круг вокруг Ичеришехер и заканчивается в точке старта, выходя на проспект Нефтяников. Самая широкая часть трассы, состоящая из 51 круга, составляет 13 метров, а самая узкая часть-7,6 метра на участках трассы вокруг Ичеришехер, включая 7-ю и 8-ю петли. Трек спроектирован известным немецким архитектором Германом Тильке.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, но тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года стал носить название «Гран-при Азербайджана».

В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году. Затем Гран-при Азербайджана выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо, британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас, Ферстаппен, мексиканец Серхио Перес (дважды) и Пиастри. В 2020 году этап не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Первая часть свободных заездов начнется сегодня. В субботу состоятся третья свободная практика и квалификация. Завершится программа этапа воскресной гонкой.