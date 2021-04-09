Баку – Кутаиси: за что азербайджанцы так любят столицу Имеретии – ФОТО

Открытие воздушных границ Азербайджана и Грузии способствовало всплеску туристического бума. Туристы, уморенные пандемией, приходят к выводу, что путешествия по время карантина – это реальность, хоть и более затратная из-за ряда обязательных процедур и тестов на Covid-19, которые приходится делать за свой счет и при вылете, и при возвращении, и на третий день нахождения на территории Грузии.

По инициативе Национальной Администрации Туризма Грузии был организован пресс-тур для представителей ведущих СМИ Азербайджана, куда был приглашен и корреспондент #.

Цель поездки – воочию оценить туристический потенциал во время карантина, познакомить читателей с самыми популярными маршрутами Западной Грузии на примере одного из исторических и культурных центров региона – Имеретии, имеющего древнейшую культуру, очень красивую и разнообразную природу и славящегося особым гостеприимством.

Путешествие по Имеретии начинается с сердца региона – города Кутаиси, поражающего туристов самобытностью и урбанистическим очарованием. Многие бакинцы полюбили Кутаиси еще и за то, что отсюда буквально за копейки можно добраться до любой точки Европы — благодаря развитой обширной инфраструктуре полетов низкобюджетных авиакомпаний. А еще — Кутаиси связан братскими узами с Гянджой – города являются побратимами.

Местные жители уверяют, что имеретинская кухня – самая вкусная в Грузии, а знаменитый имеретинский хачапури – рекордсмен. Так это или нет, судить сложно, потому что в целом, грузинская кухня, как и наша, азербайджанская, хороша от «а» до «я».

Что посмотреть в Кутаиси?

Из Тбилиси в Кутаиси на автомобиле можно добраться за три с небольшим часа, наслаждаясь по пути потрясающими панорамами и пейзажами. На обед можно заглянуть в излюбленный туристами гостевой дом Agro Guesthouse Korena в деревне Гелати. Хозяйка имения — Майко Кезевадзе встретит и накормит так, что эту локацию волей – неволей добавляешь в свой список «непременно вернуться». Уютнейшее место с неповторимым колоритом, где каждая деталь интерьера имеет свое старинное очарование. Гостям здесь подают исключительно свежеприготовленную домашнюю еду, а знаменитые лепешки мчади попадают на стол прямиком из старинной печи. Аромат незабываемый!

«Несмотря на то, что мчади не требуют замысловатого подхода в приготовлении, мы готовим их так же, как это делали наши предки два века назад», — рассказывает # М.Кезевадзе. Листья дерева рододендрон, которыми выстилают дно кэци – глиняной грузинской сковородки, собирают в лесу, благодаря чему они придают лепешкам тот самый неповторимый аромат. Туристы приезжают в Agro Guesthouse Korena не только для того, чтобы отведать изыски грузинской кулинарии, но и для того, чтобы собственноручно научится готовить самые популярные блюда грузинского застолья. С этой целью Майко Кезевадзе и создала при гостевом доме свою фирменную кулинарную школу. Признается, что очень часто принимает гостей из Азербайджана, очень любит туристов из нашей страны за их внимание, дружелюбие и искренность. «Но готовить наши блюда азербайджанки не очень любят. В основном приезжают, чтобы погостить, а уезжают – нашими друзьями. Мы очень рады гостям из Азербайджана», — рассказывает Майко — ханум. Лайфхак туристам – будете в Agro Guesthouse Korena, непременно попросите приготовить фирменный молочный десерт от хозяйки дома – лакомство, которое не всегда встретишь даже в самых культовых ресторанах.

В центре Кутаиси есть несколько других очень привлекательных ресторанчиков, один из них – Palaty, который также ассоциируется с атмосферой уютного дома.

Одна из главных достопримечательностей Кутаиси и его символ — Белый пешеходный мост на реке Риони, построенный еще в 19 веке. Сюда любят приходить как местные жители, так и туристы — погулять, помечтать, насладиться видом бегущей воды, скального рельефа дна, старыми домиками и горами вдалеке. Два года назад мост обновили на современный лад, добавив стеклянные дорожки и выгравированные цитаты знаменитых поэтов о Кутаиси на грузинском языке. На мосту также находится бронзовая скульптура мальчика со шляпами — героя из фильма Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка».

Город украшают многочисленные памятники, граффити, зеленые парки. В последние годы туристов привлекает еще одна локация в Кутаиси – дом кутаисского «вора в законе» Гайоза Звиададзе (Гии Кутаисского), ныне – полицейский участок.

Городские легенды гласят, что в 2006 году Гия лично позвонил начальнику Главного управления по борьбе с оргпреступностью местного МВД Левану Гургенидзе и заявил, что если полицейские не прекратят преследование «воров в законе», то «воровской мир» Грузии объединится и «начнет охоту» за самими сотрудниками МВД. Власти страны на это ответили с юмором — конфисковали шикарный особняк Гии в Кутаиси и открыли в нем отделение полиции.

Рай для туристов: каньоны, «Парк Юрского периода» и нескончаемые водопады

Лабиринты мифов и истории – в Имеретии находятся величайшие историко-культурные памятники разных периодов. Без преувеличения, этот регион можно назвать «раем для туристов», и некоторые каньоны, водопады и уникальные пещеры можно встретить только здесь.

Главные достопримечательности столицы Имеретии — храм Баграти и Гелатский монастырь, которые внесены во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Оба храма открыты для посетителей и оставляют неизгладимые впечатления.

Неподалеку от Кутаиси есть две уникальные пещеры — «Пещера Прометея» и Сатаплия, что в переводе означает «Медовое место».

Огромный заповедник Сатаплия включает в себя центр для посетителей, музей настоящих следов динозавров на высоте 400 метров над уровнем моря, выставочный зал, смотровую площадку, расположенную на самой высокой точке заповедника в виде подковы с прозрачным полом, благоустроенные пещеры, маркированные тропы вдоль леса.

Здесь можно не только увидеть окаменевший след динозавра, некоторые из которых датированы 100 млн. лет, но и древних пчел, занесенных в Красную книгу. Смотрители музея успокаивают – в случае укуса пострадавшему предоставят антидот и окажут необходимую помощь. Благо, за все время работы заповедника никаких казусов здесь не было. Туристы часто называют Сатаплия «Парком Юрского периода».

«Пещера Прометея» — одна из самых знаковых и магнетических достопримечательностей Имеретии и всей Грузии в целом, и самая красивая из всех доступных для туристов пещер в этой стране. В Интернете много информации об этом уникальном пещерном комплексе, но лишь после посещения этого места начинаешь понимать, что все рассказы, фотографии и видеоматериалы – это ровным счетом ничего по сравнению с теми ощущениями и эмоциями, которые испытываешь, попадая в пещеру. Есть несколько маршрутов, включая классический и экстремальный. Определенную часть пещеры можно проехать на лодке и посвятить этому отдельный репортаж, но опять же – неблагодарное это дело, описывать свое нахождение в царстве сталактитов, сталагмитов, окаменелостей, пещерного жемчуга и подземных рек. Помимо незабываемых эмоций, поход в пещеру окажет благотворное влияние на организм, ведь, как известно, карстовые пещеры отличаются уникальным микроклиматом, который очень полезен людям, имеющим проблемы с органами дыхания. А особо романтичные натуры могут принести в пещере Прометея клятву верности и любви в так называемом «Зале любви», который еще называют «сердцем пещеры». Нередко здесь устраивают даже церемонию бракосочетания, чтобы увековечить свои чувства в одном из самых загадочных мест планеты и создать новое воспоминание на всю жизнь в соответствии с главным слоганом Пещеры – Create Your New Memories

Путешествовать по Имеретии и не посетить местные каньоны и водопады – непростительная ошибка. Одна из главных природных достопримечательность Западной Грузии — Водопады Кинчха. Место небывалой красоты и умиротворения представляет собой каскад водопадов на высоте 843 метра над уровнем моря.

Водопады находятся достаточно близко от Кутаиси и поражают своей красотой и силой напора, а также атмосферой нетронутой природы. Раньше туристам позволялось принять природную ванну в природных бассейнах каньона, но сейчас территорию огородили, проложив туристические тропы. Мера – в целях безопасности. К тому же, туристов обязательно сопровождает рейнджер.

Продолжить маршрут по красивейшим локациям Имеретии стоит в направлении каньона Окаце, куда посетители попадают через визит-центр, расположенный недалеко от села Горди. Каньон расположен в 50 км к северо-западу от Кутаиси. Одна из примечательностей каньона — 780-метровый консольный мост над ущельем. Путь к каньону проходит через живописную рощу, а весь маршрут занимает около 3-х часов с небольшими остановками.

Незабываемое впечатление оставит и посещение каньона Мартвили посреди высоких скал и живописных гор в ущелье реки Абаша. Изумрудно-бирюзовый цвет воды и палитра пейзажей Мартвили мысленно уносят туриста на экзотические острова, а прогулка на лодке по течению реки словно останавливает время. И кажется, что ничего лучше уже на пути не встретишь, но мысли эти рассеиваются сразу же после пешей прогулки по территории каньона, которая напоминает таинственные джунгли.

В интервью # специалист по визитерам Анна Тсикаришвили рассказала, что Мартвили – одна из самых популярных локаций в туристических маршрутах туристов из Баку:

«Молодежь и физически активные бакинцы просто обожают это место, причем приезжают из Азербайджана не только летом, но даже зимой. У нас здесь особая атмосфера, и туристы признаются, что уединение в Мартвили заряжает на весь год. Любители йоги и медитации считают наш заповедник местом особой силы и энергии, что неудивительно, ведь здесь были обнаружены следы обитания первобытного человека и доисторических животных, которые жили на земле 73 миллиона лет назад», — рассказывает Тсикаришвили.

К сожалению, любое, даже самое сказочное путешествие всегда заканчивается. Но есть маршруты, которые навсегда остаются в сердце путешественника. И, безусловно, Имеретия – это именно такое место…