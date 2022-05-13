Определены председатели и формат комиссий по делимитации госграницы Азербайджана и Армении. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе, передает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства АР.

Байрамов проинформировал участников мероприятия о постконфликтной ситуации на Южном Кавказе.

Глава МИД Азербайджана отметил, что нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом и сегодня главная задача Баку – восстановить освобожденные территории и внести вклад в долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией, в том числе к подписанию мирного соглашения и процессу делимитации границы. «В данной связи предприняты шаги по мирному соглашению. В частности, определены председатели и состав национальных комиссий по делимитации границ между двумя странами», — говорится в сообщении ведомства.

Азербайджанская сторона полна решимости продолжить усилия по укреплению мира, стабильности и безопасности в регионе, подчеркнул глава дипломатии.