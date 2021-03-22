Баку – Агдам – Шуша: в Азербайджане проходит масштабный марафон в память о шехидах Карабахской войны — ФОТО

Создатель сообщества любителей бега Azerbaijan Ultra Runners, ультрамарафонец Эльмир Аскеров запустил масштабный проект, посвященный памяти героев Карабахской войны, отдавших свои жизни за освобождение Родины. Цель марафона, организованного Э.Аскеровым – пробежать 3001 км на протяжении 44 беговых дней. Каждый километр посвящен памяти одного из шехидов. Присоединиться к акции может каждый. Финиш – в городе Шуша.

Все подробности – в интервью Эльмира Аскерова корреспонденту #:

— Кто может принять участие в марафоне и как это сделать?

— Начать забег я хотел сразу после освобождения города Шуша. Написал в соцсети статус: «397 км до Шуши. Кто бежит со мной?». Все было на эмоциях неописуемой радости и счастья, поэтому в тот момент я не подумал о том, что нас элементарно не пустят в Шушу. Требовалось время, и я решил организовать более долгосрочный проект, чтобы почтить память каждого шехида. Мы никогда не забудем, какой ценой нам досталась победа над оккупантом. Для себя я решил, что пробегу 3001 км за 44 беговых дня. Символичность этих цифр знакома каждому – за 44 дня наша доблестная армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли. 3001 – число шехидов второй Карабахской войны на данный момент. Свои первые 120 километров я уже пробежал и посвятил этот старт чести нашего Верховного Главнокомандующего.

Любой желающий может присоединиться к марафону и внести свой вклад в память о наших героях. Проект – социальный и открыт для всех. Для этого нужно написать на страницу Azerbaijan Ultra Runners в соцести Facebook и получить номер и табличку участника в электронном виде.

— Каковы особенности марафона?

— Главная особенность в том, что бежать можно из любого места и в любое время. К нам уже присоединись свыше 100 человек. Среди них есть наши соотечественники из других стран, — России, США, а также представители других национальностей. В частности, очень высоко отозвались о проекте бегуны из Турции и Украины, которые также присоединились к нашему марафону.

— Когда планируете финишировать, и будут ли отмечены лучшие бегуны марафона?

— Поскольку я бегаю не каждый день, а через день, так как из-за работы не могу полностью посвятить себя спорту, то финиш и заключительный 44 – ый беговой день запланирован на конец мая. 44-ый по счету забег будет самый продолжительный. Группа лучших бегунов марафона под моим руководством преодолеет дистанцию 500 км. Мы будем бежать по маршруту Баку – Агдам – Шуша. То есть, финиш нашего марафона состоится в городе Шуша. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы нам разрешили увеличить количество участников и разрешили включить в состав граждан братской Турции, которые очень хотят к нам присоединиться.

Что касается награждения, то сейчас мы ведем переговоры со спонсорами, чтобы сделать 300 памятных именных медалей, которые получат те участники, которые первыми преодолеют дистанцию 300 км в течение двух месяцев.

— Как вы стали марафонцем?

— Мне 41 год, и последние три года в мою жизнь прочно вошел марафонский бег. В юности занимался футболом, но из-за полученной травмы не смог остаться в профессиональном спорте. В 2018 году я познакомился с известным российским спортсменом Иваном Заборским, он ультрамарафонец, рекордсмен России. Благодаря ему я увлекся бегом и начал свой путь на дистанции, которая продолжается по сей день. На сегодняшний день я являюсь рекордсменом в суточном ультрамарафоне в Азербайджане, преодолев дистанцию 172 км. Мои планы – побить рекорд в Турции, а это — 225 км.

— Занимаетесь ежедневно?

— Бегаю два раза в день и параллельно работаю. Профессионалом считается тот, кто не занимается ничем, кроме спорта. Я же являюсь руководителем единственного на данный момент в Азербайджане завода по производству пластмассовых игрушек. В организации марафона мне помогает мой друг Махрур Джошгун, он большой патриот и во время 44-дневной Отечественной войны в неделю по два раза выезжал на передовую, оказывал помощь солдатам.