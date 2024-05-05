Дан старт «Бакинскому марафону — 2024», который проводится по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает #, для участия в мероприятии под лозунгом «Победи ветер», который организовывается в седьмой раз, зарегистрировалось более 18 тыс. участников.

Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе проживающие и работающие в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

Точки старта и финиша организованы на площади Государственного флага. Маршрут марафона охватывает Приморский бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.