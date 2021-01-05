Бактрансагентство не обращалось в Тарифный совет за повышением цен на пассажироперевозки

Бакинское транспортное агентство (БТА) не обращалось в Тарифный совет за повышением цен на пассажироперевозки.

Об этом во вторник сказал глава пресс-службы БТА Маис Агаев.

«БТА, являющееся структурой, осуществляющей государственный контроль в сфере регулярных пассажироперевозок в столице, не обращалось в Тарифный совет за повышением цен на проезд. Этот вопрос даже не на повестке дня. Сейчас основное внимание в пассажироперевозках направлено на повышение качества услуг общественного транспорта, обеспечение комфорта для граждан», — сказал он.

Напомним, что 4 января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета, на котором были рассмотрены обращения соответствующих структур и приняты определенные решения. На заседании была определена розничная цена автомобильного бензина марки АИ-92 в размере 1 манат за 1 литр, дизельного топлива – 80 гяпиков за 1 литр.

Последняя корректировка цен на дизельное топливо была осуществлена 02.12.2013 года, а на бензин марки АИ-92 — 14.07.2017 года.

В целях нейтрализации влияния роста цен на дизельное топливо на хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки, им будет выплачена компенсация. Механизм предоставления компенсации будет обнародован до конца января.

Новые тарифы вступают в силу с 5 января 2021 года.(Trend)