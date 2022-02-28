В кинотеатре «CinemaPlus», расположенном в ТЦ «Dəniz Mall» состоялся незабываемый день для поклонников криминальной саги Фрэнсиса Копполы – премьера отреставрированной версии фильма «Крестный отец», вышедшей в повторный прокат спустя 50 лет и, собственно, в честь этого юбилея, сообщает #.

Реставрация ленты проходила под руководством самого Кополлы, а весь процесс занял 3 года. За это время были изучены 300 коробок с кинопленкой, чтобы найти наилучшее разрешение для каждого кадра в трилогии. Специалисты потратили тысячи часов, чтобы устранить разводы на негативах и восстановить цвет.

Гостей, пришедших на бакинскую вечеринку «Крестного отца» в честь премьеры, встречал опера-квартет под руководством Кюбры Рзаевой. Звезд шоу бизнеса, журналистов, блоггеров, предпринимателей и руководителей крупных организаций поприветствовал ведущий Эльвин Марданов. Запоминающейся частью мероприятия было выступление Али Аскер Мамедова, исполнившего знаменитый саундтрек из фильма «Крестный отец» на таре. Танцоры Фарид Мехтиев и Диана Батакова подарили гостям страстный танец танго.

Event-компания «Orli» погрузила преданных фанатов фильма в атмосферу 50-х годов, все как в фильме и книге.

Поддержку в организации мероприятия оказали: Brand Media Groups, event-компания «Orli», ресторан «The Story Baku», креативная компания «Light in Black», компания «Savalan Winery», Magic Mirror, Harmony Dance Studio by Farid Mehdiyev, Azeri Express, Bizon и Şeh Su.

Гости вечера не верили своим глазам – посмотреть культовую гангстерскую ленту на большом экране было мечтой многих киноманов.

И вот этот день свершился. Никогда еще бакинские зрители не аплодировали в начале показа: премьера отреставрированной первой части фильма «Крестный отец» началась с громких оваций зала.

Первая часть криминальной саги вышла в 1972 году. Яркий сюжет, гениальная режиссура, потрясающая игра Аль Пачино и Марлона Брандо, великолепная музыка Нино Роты – все это сделало фильм культовым, а фразы из него – крылатыми.

Картина получила 19 наград, в числе которых «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», БАФТА. Помимо этого, «Крестный отец» занимает третье место в списке лучших американских фильмов за всю историю по версии Американского института киноискусства.

Один из лучших фильмов в мировом кинематографе «Крестный отец. 50-летие фильма» вышел в прокат 24 февраля в сети кинотеатров «CinemaPlus».