Обедневшему режиссеру Фрэнсису Форду Копполе пришлось распродавать свои вещи из-за нехватки денег. Об этом сообщает New York Times.

6 декабря режиссер трилогии «Крестный отец» выставит на аукционе Phillips коллекцию из семи наручных часов.

Главный лот аукциона — часы, которые режиссер разработал в 2014 году в сотрудничестве со швейцарской часовой компанией F.P. Journe, изготовленные в количестве всего нескольких экземпляров и стоившие миллион долларов.

«Мне нужно раздобыть немного денег, чтобы удержаться на плаву», — объяснил Коппола.

Последний фильм Копполы «Мегалополис» вышел в 2024 году, и его производство режиссер оплатил из собственного кармана. В прокате картина не окупилась.

«Но многие из моих фильмов со временем окупаются», — заявил режиссер, сославшись на свою картину «Апокалипсис сегодня», которая также вогнала его в долги, но за несколько десятилетий сумела принести $150 миллионов.