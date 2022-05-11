В Баку состоялся очередной, 8-ой по счету «Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой», сообщает #.

Замечательная поэзия, вкусная трапеза и музыкальные сеты от диджея — всем этим могли насладиться гости вечера. На вечере стихи читали не только известные поэты, но и все желающие.

«Идея возникла 3 года назад, когда в Баку не было ни одного «Открытого поэтического микрофона», где на регулярной основе любой желающий, как опытный, так и начинающий поэт мог бы делиться своими стихотворениями с коллегами и другими слушателями» — говорит поэт Ирана Гасымова.

Чем «Открытый поэтический микрофон» отличается от другого проекта Ираны Гасымовой «Классика поэзии»?

На вечерах проекта «Классика поэзии», которые проходят в достаточно официальном формате, в крупных книжных магазинах и культурных центрах поэты, актеры, а также все любители имеют возможность читать на вечере поэзию только одного поэта-классика, которого я заявила заранее. Поэтому весь вечер посвящен исключительно одному поэту-классику, в отличии от «Открытого поэтического микрофона», где каждый вечер посвящен именно чтецам и поэтам, Каждому, кто вышел к микрофону. Именно поэтому Ирана Гасымова предпочитает делать «Открытый поэтический микрофон» в непринужденной и неофициальной обстановке, где участники могут знакомиться, общаться за ужином, обсуждать свое творчество и даже танцевать.

«Моя цель — дать возможность поэтам делиться своими новыми произведениями. Также на вечерах проекта у любого желающего, даже не поэта, есть возможность продекламировать свое любимое стихотворение. Я стараюсь проводить вечера с регулярной частотой. В конце лета у проекта будет день рождения, исполнится 3 года, и это будет грандиозная поэтическая вечеринка. Приглашаю всех ваших читателей», — говорит Гасымова.