Бакинское транспортное агентство готовится к наступлению на «манатные» такси — А как на работу добираться?

Оперативный штаб при правительстве продолжает создавать транспортные проблемы населению, запрещая работу транспорта на выходных. Праздничные дни на Рамазан не стали исключением — с 9 по 15 мая включительно работа общественного транспорта в Баку приостановлена.

Однако нерабочими эти дни можно назвать лишь условно, поскольку в массе своей бизнес продолжает работать. Никто не отслеживает соблюдение этого правила для работников множества частных объектов. Кроме этого, продолжают работать государственные медучреждения – больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи и др. Но, запретив автобусы, профильные ведомства не позаботились о том, как добираться на работу медицинскому персоналу.

В беседе с нами работники «скорой» сообщили, что терпят серьезные неудобства из-за периодической транспортной блокады. Медицинским работникам, кстати, по непонятным причинам лишенным обещанных «коронавирусных» надбавок, приходится самостоятельно решать проблемы с транспортом, то и дело создаваемые Оперативным штабом правительства по праздникам и выходным дням.

«Поскольку общественного транспорта нет, нам приходится платить за такси и «ловить» попутные машины, чтобы добраться на работу, — сказали корреспонденту # медицинские работники столичной станции скорой помощи».

Вынуждены платить за такси из своей скромной зарплаты и медицинские работники поликлиник и больниц. В одной из городских поликлиник нам сообщили, что из-за отсутствия транспорта врачи, медсестры и прочие проживающие недалеко работники вынуждены приходить пешком. Остальным приходится добираться на попутных машинах и такси.

«Это очень неудобно, — признаются медработники. – Кроме того, дорога обходится в разы дороже. Почему медикам, занятым на передовой в борьбе с коронавирусом, приходится терпеть такие неудобства?».

Страдают от периодических запретов на автобусы и закрытое метро не только работники медицинских учреждений. Как уже говорилось, многие объекты и бизнес в Баку не закрываются на выходные и праздники – их работники вынуждены добираться за собственный счет, оплачивая услуги такси из собственных скромных зарплат. Граждане признаются, что единственным выходом из положения стали так называемые «манатные» такси – водители, промышляющие частным извозом. Стоимость их услуг в разы ниже лицензированных – не превышает 1 – 3 манатов.

«Если бы не «манатные такси», мне пришлось бы отдавать за дорогу на работу и обратно почти весь свой дневной заработок», — сказала нашему корреспонденту продавщица продуктового магазина. По словам женщины, работодателей не волнует решение о выходных и отсутствие транспорта. Она должна быть на работе, иначе уволят и возьмут другую, проживающую поблизости. Словом, «манатные такси» остаются единственным выходом из положения для отчаявшихся людей, но судя по недавнему заявлению руководства Бакинского транспортного агентства, нас хотят лишить и этой возможности.

Председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли сообщил о готовности подведомственной структуры бороться с этим доступным для граждан транспортом. Дескать, одной из причин пробок является незаконная деятельность такси, стоимость проезда в которых составляет 1 манат. Чиновник даже объявил о готовящейся «соответствующей работе», заметив, однако, что структура не полномочна штрафовать таких водителей. Но готова ринуться в бой, устранив законодательные пробелы.

«Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!» — говорил великий русский классик Н. В. Гоголь о своем герое Чичикове. Действительно, если бы…

Между тем инициаторы транспортного коллапса и авторы всевозможных запретов на работу метро и автобусов не дают никаких разъяснений об эффективности этих мер для борьбы с коронавирусом. Более того, никто не знает, насколько удалось снизить количество заражений, приостановив работу общественного транспорта по выходным или запретив метро. Ведь у вируса нет такой способности заражать только пассажиров, которые пользуются автобусом в выходные дни.

Ранее депутат Вугар Байрамов предложил восстановить работу общественного транспорта в выходные дни. На своей странице в соцсети он написал, что до сих пор неизвестно, способствует ли жесткая мера по ограничению движения транспорта снижению числа инфицированных. Но проблемы работающим в эти дни гражданам она однозначно создает.

«Пока ни в одной стране нет конкретных методов, позволяющих измерить влияние, которое оказывает запрет на работу общественного транспорта в выходные на распространение инфекции, — сказал он по поводу очередных запретов на работу транспорта в праздник Рамазан. – Мы уже имеем такой опыт — общественный транспорт не работал в Новруз, однако после праздников дней наблюдался рост числа заражений. А потому целесообразно вернуть его в нерабочие и выходные дни».