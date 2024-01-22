Правительство Украины внесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны предложение запретить любое транспортное сообщение с Россией сроком на 50 лет. Об этом пишет украинское издание «Экономическая правда».

Постановление предполагает запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и РФ, также россияне не смогут пользоваться воздушным пространством Украины.

Также будет введен запрет въезда в Украину автотранспорта, зарегистрированного в РФ. Кроме того, вводится запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с Россией. Также запрет касается морского и речного транспорта.