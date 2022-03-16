Латвия хотела бы, чтобы Турция разместила на ее авиабазах беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Байрактар-ТБ2» (Bayraktar TB-2) на срок от трех до шести месяцев. Об этом заявил латвийский министр обороны Артис Пабрикс, слова которого 14 марта привело издание «Тюркие» (Türkiye).

«Мы были бы очень рады, если бы Турция разместила беспилотники «Байрактар-ТБ2″ в Латвии на несколько месяцев. Если бы они были размещены на наших авиабазах на срок от трех до шести месяцев, мы бы смогли их протестировать и использовать для наблюдательных миссий. Это стало бы очень долгожданной поддержкой», — сказал Пабрикс на дипломатическом форуме, проходившем с 11 по 13 марта в турецкой Анталье, передает МК-Турция.

По его словам, этой весной Рига ожидает визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Кроме того, Латвия ждет «от Турции политической поддержки, в первую очередь внутри НАТО».

Турция в последние годы наладила производство боевых БПЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств имеют на вооружении БПЛА «Байрактар»: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. БПЛА этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Не говорит ли само по себе это выступление, что руководство Латвии сейчас острее ощущает угрозу, исходящую от России, в том числе для стран НАТО? Точнее даже, невзирая на членство ряда стран в этом блоке? В первую очередь Балтии, Польши. О такой вероятности действий Путина (в случае успеха его агрессии против Украины) говорят сейчас многие аналитики. Возможно, слова Пабрикса свидетельствуют о желании Латвии как-то укрепить свою оборону в преддверии такой угрозы?

Эти моменты по просьбе # прокомментировал латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая):

— Принятая в Латвийской Республике Концепция Национальной безопасности базируется на принципе неделимости безопасности. То есть, речь, прежде всего, идёт о безопасности всего латвийского социума и всей территории Латвии, а не отдельных лишь стратегических, военных, государственных или иных объектов.

Национальные Вооружённые силы (НВС) Латвии — это весьма боеготовая, с 2007 года полностью профессиональная структура, оснащённая новейшим вооружением и средствами защиты, и имеющая значительный опыт участия в миссии НАТО, начиная с 1998 года (когда мы ещё не были членом Североатлантического Альянса).

Причем, хотелось бы подчеркнуть, что в отличие от нашего доброго соседа — Эстонии, в нашей стране в мирное время не действует положение о всеобщей воинской обязанности, а НВС являются структурой высококвалифицированных специалистов. В случае же агрессии против нашего государства, в строй вернутся в том числе и имеющие боевой опыт резервисты.

Примерно половину личного состава НВС структурно образуют подразделения и части Земессардзе, латвийского аналога национальной гвардии.

Воздушное же пространство Латвии, Литвы и Эстонии — это зона коллективной ответственности ВВС наших партнёров по НАТО. Причем, именно в последние годы такая система безопасности неба над Балтией отлично себя зарекомендовала. И в этом смысле, находящиеся на территории нашей страны авиационные базы оптимальное место для размещения новейших видов вооружения.

Представляется, что интерес к турецким «Байрактарам» вызван прежде всего их чрезвычайно высокой эффективностью, продемонстрированной в последние две недели в ходе отражения российской военной агрессии в Украине.

И да, конечно, было бы просто отличным подспорьем обороне Латвии, если бы в ходе координации усилий с силами союзников подразделения Земессардзе получили бы представление об этих высокоточных системах.

Необходимо также добавить, что исторически нашими главными видами оружия на протяжении столетий оставались высокий дух нашего народа и природный ландшафт Латвии. Стойкость и воинская доблесть латышей всегда были хорошо известны, во все времена. Хорошо известны они и нашим союзникам, и потенциальным агрессорам.

Наша природа, наши леса, как свидетельствует история, способны превратить нашу страну в практически неприступную крепость.

Эти два компонента, помноженные друг на друга — залог нашей безопасности и нашей победы в случае нападения на нас.