Какие-либо угрозы в адрес России неприемлемы.

Как сообщает #, об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя мнения президента Латвии Эдгарса Ринкевичса «закрыть Балтику для российских судов».

«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к повреждению газопровода Balticconnector.

«Там, действительно, идет следствие. Ринкевичс как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу оговорюсь, что Россия не имеет к этому никакого отношения, то, дескать, нужно подумать о том, чтобы закрыть для России Балтийское море. Еще раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения. В ответ хочется спросить у господина президента, что нужно сделать с Балтийским морем после того, как будет завершено расследование и после того, как станет ясно, кто осуществил и кто заказал террористический акт на Балтике против «Северных потоков»? На этот счет господин президент предпочел умолчать и ничего не говорить», — заключил Песков.