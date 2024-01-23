Указ президента Украины Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России является попыткой закамуфлировать проблемы киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводятся в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Представителю Кремля Зарубин задал вопрос, стоит ли относиться к территориальным претензиям Украины к России как к очередной глупости.

«Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет», — сказал в ответ Песков.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Согласно указу президента Украины, правительство должно разработать «план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях».