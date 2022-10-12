Президент США Джо Байден в настоящее время не планирует встречаться с главой российского государства Владимиром Путиным на предстоящем саммите Группы двадцати, однако считает, что это будет зависеть от того, что российский лидер захотел бы обсудить.

В интервью телекомпании CNN, которое было показано в эфире во вторник вечером, Байдену был задан вопрос о том, хочет ли он встретиться с Путиным на указанном саммите. «Послушайте, у меня нет намерений встречаться с ним, но, к примеру, если бы он подошел ко мне на [саммите] G20 и сказал: «Я хочу поговорить об освобождении [американки Бриттни] Грайнер». Полагаю, это зависело бы от ситуации», — ответил он. «Я не могу представить…» — также начал Байден, но не закончил эту мысль.

«Послушайте, мы заняли позицию, я только что сделал это на встрече Группы семи сегодня утром. Суть в том, что ничего [не обсуждать] относительно Украины без Украины. Так что ни я, ни кто-либо другой не готовы вести переговоры с Россией относительно того, что они останутся в Украине, сохранят какую-то часть Украины и тому подобного. Так что это будет зависеть от того, о чем именно он [Путин] хотел бы поговорить», — добавил Байден.

Президент США, говоря о российском лидере, также утверждал: «Послушайте, он действовал жестоко, он действовал жестоко. Я думаю, он совершил военные преступления». «Так что не вижу смысла в том, чтобы встречаться с ним сейчас», — сказал Байден. (ТАСС)