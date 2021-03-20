Байден заявил, что гордится Блинкеном после перепалки с Китаем на Аляске

Президент США Джо Байден поддержал своего госсекретаря Энтони Блинкена на фоне перебранки между ведущими дипломатами США и КНР в ходе встречи на Аляске.

Как передает РИА Новости,  Байден заявил журналистам, что «гордится» Блинкеном.

Встреча в четверг началась с резкой критики в адрес Китая со стороны Блинкена и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Их собеседники — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И — дали на эти выступления развернутый ответ. В результате заявления продолжались около часа, после чего США обвинили КНР в нарушении протокола и «театральных попытках игры на публику».

| 2021-03-20T04:24:11+04:00 20 марта 2021, 04:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss