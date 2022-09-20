Президент США Джо Байден заявил, что собирается выдвинуть главу американской дипмиссии в Армении Линн Трейси на пост посла в России, передает пресс-служба Белого дома.

«Сегодня президент Джо Байден объявил о своем намерении выдвинуть <…> Линн Трейси на должность чрезвычайного и полномочного посла в Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Она работает послом в Армении с 2019 года.

Трейси, которая была вторым дипломатом в Москве с 2014 по 2017 год, в случае назначения на пост посла станет первой женщиной на этой должности. (Газета.Ру)