Посол США в Москве Линн Трейси не пришла на парад Победы, который прошел 9 мая на Красной площади, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских политических кругах. Главы американского диппредставительства на трибунах не было, сказал собеседник агентства.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что послу США официально направили приглашение принять участие в торжественном мероприятии. Несмотря на отсутствие Линн Трейси, на параде присутствовали несколько ветеранов из Соединенных Штатов.