Постепенное снятие ограничений, введенных в связи с пандемией, может привести к росту преступности в США. Такое мнение президент страны Джо Байден выразил в среду, выступая в Белом доме.

«[Уровень] преступности традиционно растет летом. По мере того как мы выходим из этой пандемии <…>, традиционный летний всплеск преступности может быть более ярко выраженным, чем обычно», — сказал он.

В среду администрация США обнародовала стратегию в области борьбы с преступностью в стране. Администрация намерена, в частности, остановить рост насилия путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием. Местным правоохранительным органам обещана поддержка силами и средствами федеральных властей. Предлагается увеличить финансирование полиции. Планируется также расширить возможности для трудоустройства молодых людей, включая развитие программ профессионального обучения. Должны быть расширены и меры социальной адаптации лиц, находившихся в местах лишения свободы.

Представляя новую стратегию, Байден пообещал усилить преследование нарушающих закон торговцев оружием. «Нулевая терпимость по отношению к продавцам оружия, умышленно нарушающим основополагающие законы и нормы. <…> Мы обеспечим, чтобы вы не могли продавать смерть <…> на наших улицах», — сказал глава государства.(ТАСС)