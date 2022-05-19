Президент США Джо Байден принимает в Белом доме финского коллегу Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон, чьи страны подали заявку на вступление в НАТО.

Как передает РИА Новости, местные телеканалы показали, как Байден встречает обоих гостей у Белого дома. Далее они проведут трехстороннюю встречу, к которой подключится вице-президент США Камала Харрис, и выступят с краткими заявлениями перед прессой. Позднее в четверг Байден отправится с визитом в Южную Корею и Японию.

Финляндия и Швеция отказались от многолетнего нейтралитета после начала российской военной операции в Украине.