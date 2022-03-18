Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность введения санкций против Китая, если он поддержит Москву в ситуации с Украиной, передает ТАСС.

При этом она не уточнила, чем именно Вашингтон угрожает Пекину, но сказала, что США считают такую позицию «самым эффективным способом взаимодействия и ведения конструктивного диалога».

Она также заявила, что разговор лидеров США и Китая «был подробным» и президент Джо Байден ясно сигнализировал председателю КНР Си Цзиньпину о «потенциальных последствиях и результатах» материальной поддержки со стороны Китая спецоперации России.

«Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] должен решить, что он будет делать в такой ситуации», — указала представитель Белого дома.

Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу 18 марта, беседа длилась два часа. Байден в разговоре с Си Цзиньпином выразил готовность поддерживать диалог с Китаем, чтоб не допустить эскалации ситуации на Украине. Председатель КНР в свою очередь заявил, что диалог России и Украины должны поддерживать все стороны.