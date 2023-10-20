Если агрессия против Израиля и Украины будет продолжаться, то «конфликт и хаос могут распространиться в других частях мира».

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации.

Президент США Байден заявил, что Вашингтон не хочет столкновения американской армии с российской, но если РФ нападет на союзников Североатлантического альянса, то США будут защищать «каждый дюйм НАТО».

Байден заявил об общей цели Путина и ХАМАСа: «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет одно: они оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

Президент США Байден также предупредил Иран: «Мы продолжим привлекать к ответственности Иран, поддерживающий РФ против Украины и ХАМАС против Израиля».