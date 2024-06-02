Недавние шаги НАТО по укреплению восточной границы альянса направлены на сдерживание России, заявил в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Москве должно быть ясно, что альянс будет готов защищаться в случае необходимости.

Выступая на Восточногерманском экономическом форуме, Шольц напомнил, что Германия играет ведущую роль в присутствии НАТО в странах Балтии.

Это присутствие продолжается уже почти десять лет.

В форуме участвовала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

«Поскольку угроза со стороны России сохранится, мы и другие союзники решили в прошлом году разместить в странах Балтии дополнительные подразделения, а в будущем разместить там целую бригаду на постоянной основе», – сказал Шольц.

«Этот поворот в политике безопасности необходим, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО», – пояснил глава германского правительства.

Шольц подчеркнул, что успешной является лишь дипломатия с позиции силы. (Голос Америки)